«Тоттенхэм» объявил о переходе хавбека «Бетиса» Ло Чельсо

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.
За «шпор» 23-летний хавбек будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2019/20. Стоимость сделки оценивается в € 16 млн. По завершении аренды «Тоттенхэм» будет иметь право выкупа контракта футболиста. За лондонский клуб аргентинец будет выступать под 18-м номером.
Напомним, Ло Чельсо перебрался из Аргентины в Европу в 2016 году, став игроком «Пари Сен-Жермен», и поначалу он продолжал выступать на правах аренды на родине. Летом 2018 года «Бетис» арендовал полузащитника, сыгравшего суммарно за «ПСЖ» 38 матчей и забившего четыре мяча. В апреле текущего года севильский клуб выкупил 23-летнего футболиста у парижской команды и подписал с ним полноценный контракт.
- 8 августа 2019
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