«Арсенал» организовал матч между администрацией клуба и фан-клубом

Тульский «Арсенал» провёл традиционный уже матч между администрацией клуба и фан-клубом, сообщает официальный сайт красно-жёлтых.

Победу в матче с разгромным счётом одержала администрация. Один из мячей в её составе забил президент клуба Гурам Аджоев. Для администрации эта победа стала уже третьей подряд над фан-клубом.

По окончании матча Аджоев прокомментировал состоявшееся мероприятие. «Такие игры нужны не только болельщикам, но и нам. Они объединяют и помогают понять друг друга. У фанатов есть возможность пообщаться и узнать ответы на интересующие их вопросы. Мы с „12-м игроком“ — одна большая семья. Очень рад, что добрая традиция продолжается из года в год», — сказал Аджоев.

Своим мнением об игре поделился и голкипер команды фан-клуба Павел Степин: «Сегодня ставка была сделана на удары. Где-то получалось, где нет. Когда выходишь на поляну с такими профессионалами, тоже хочется показать красивый футбол. Показали хорошую игру в первом тайме, но забить сумели лишь раз. Проведём работу над ошибками и агрессивную трансферную кампанию к следующей игре.

Хочется сказать спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они остаются открытыми и проводят такие мероприятия. Поражение в Лиге Европы досадно, но впереди ещё весь сезон, победы придут. Мы выражаем поддержку руководству, тренерскому штабу, футболистам и продолжим горячо поддерживать «Арсенал».

После 4 туров «Арсенал» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 7 очков.