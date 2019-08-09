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«Торино» разгромил солигорский «Шахтёр», «Эспаньол» — «Люцерн»

«Торино» разгромил солигорский «Шахтёр», «Эспаньол» — «Люцерн»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» принимал «Шахтёр» из Солигорска (Беларусь). Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали защитники Армандо Иццо, Лоренцо Де Сильвестри и Кевин Бонифаци, а также нападающий Андреа Белотти, оформивший дубль.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 22:00 МСК
Торино
Турин, Италия
5 : 0
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
1:0 – Белотти – 2, 2:0 – Иццо – 15, 3:0 – Белотти – 63 (пен), 4:0 – Де Сильвестри – 71, 5:0 – Бонифаци – 76

В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы швейцарский «Люцерн» принимал каталонский «Эспаньол». Встреча прошла в Люцерне на стадионе «Свисспорарена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Мячи в актив записали форвард Факундо Феррейра, защитник Дидак Вила и хавбек Матиас Варгас.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
08 августа 2019, четверг. 22:00 МСК
Люцерн
Люцерн, Швейцария
0 : 3
Эспаньол
Барселона, Испания
0:1 – Феррейра – 28, 0:2 – Вила – 59, 0:3 – Варгас – 89

Результаты других матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

«Легия» — «Атромитос» — 0:0

«Партизан» — «Йени Малатьяспор» — 3:1.

Ответные встречи состоятся 15 августа.

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