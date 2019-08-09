«Торино» разгромил солигорский «Шахтёр», «Эспаньол» — «Люцерн»

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» принимал «Шахтёр» из Солигорска (Беларусь). Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали защитники Армандо Иццо, Лоренцо Де Сильвестри и Кевин Бонифаци, а также нападающий Андреа Белотти, оформивший дубль.
В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы швейцарский «Люцерн» принимал каталонский «Эспаньол». Встреча прошла в Люцерне на стадионе «Свисспорарена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Мячи в актив записали форвард Факундо Феррейра, защитник Дидак Вила и хавбек Матиас Варгас.
Результаты других матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
«Легия» — «Атромитос» — 0:0
«Партизан» — «Йени Малатьяспор» — 3:1.
Ответные встречи состоятся 15 августа.
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