«Торино» разгромил солигорский «Шахтёр», «Эспаньол» — «Люцерн»

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» принимал «Шахтёр» из Солигорска (Беларусь). Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали защитники Армандо Иццо, Лоренцо Де Сильвестри и Кевин Бонифаци, а также нападающий Андреа Белотти, оформивший дубль.

В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы швейцарский «Люцерн» принимал каталонский «Эспаньол». Встреча прошла в Люцерне на стадионе «Свисспорарена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Мячи в актив записали форвард Факундо Феррейра, защитник Дидак Вила и хавбек Матиас Варгас.

Результаты других матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

«Легия» — «Атромитос» — 0:0

«Партизан» — «Йени Малатьяспор» — 3:1.

Ответные встречи состоятся 15 августа.