«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продлил контракт со своим клубом. Как сообщает официальный сайт «горожан», новое соглашение с немецким футболистом рассчитано до 2023 года.

Хавбек перешёл в английский клуб из дортмундской «Боруссии» в 2016 году. С тех пор в составе «Манчестер Сити» он провёл 114 матчей, забив 17 голов.

«Я очень рад, что подписал новый контракт. Последние три года мне очень понравилось в „Сити“, и все в клубе помогли мне чувствовать себя как дома с самого первого дня. Для меня большая честь быть частью этой команды», — сказал Гюндоган после подписания контракта.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл 31 матч, где отметился 6 забитыми мячами и 3 ассистами.