«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гюндоганом
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган продлил контракт со своим клубом. Как сообщает официальный сайт «горожан», новое соглашение с немецким футболистом рассчитано до 2023 года.
Хавбек перешёл в английский клуб из дортмундской «Боруссии» в 2016 году. С тех пор в составе «Манчестер Сити» он провёл 114 матчей, забив 17 голов.
«Я очень рад, что подписал новый контракт. Последние три года мне очень понравилось в „Сити“, и все в клубе помогли мне чувствовать себя как дома с самого первого дня. Для меня большая честь быть частью этой команды», — сказал Гюндоган после подписания контракта.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл 31 матч, где отметился 6 забитыми мячами и 3 ассистами.
«Манчестер Сити» не отпустит Гюндогана в другой клуб
- 9 августа 2019
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
10:45
-
10:42
-
10:31
-
10:28
-
10:10
-
10:03
-
09:44
-
09:34
-
09:27
-
09:27
-
09:11
-
09:00
-
08:52
-
08:39
-
07:45
-
07:34
-
06:54
-
05:59
-
05:51
-
05:23
-
04:59
-
04:47
-
04:36
-
03:36
-
02:59
-
02:47
-
02:34
-
01:59
-
01:26
-
01:00
Партнерский контент