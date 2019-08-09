Задержан третий фанат, напавший на полицию во время матча «Зенит» — «Краснодар»

Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу на своём сайте сообщило о задержании ещё одного болельщика, принимавшего участие в столкновении с полицией во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Краснодар» (1:1).
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что конфликт между болельщиками и полицейскими начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки. 6 августа стало известно, что КДК РФС разберёт инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом.
- 9 августа 2019
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