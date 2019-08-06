Напавшие на полицейских во время матча «Зенит» — «Краснодар» фанаты извинились

Болельщики, напавшие на сотрудников полиции во время столкновения, произошедшего в перерыве матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар» (1:1), принесли извинения после задержания, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».



«3-го числа на стадионе „Газпром Арена“ ударил сотрудника полиции. Полностью в содеянном раскаиваюсь. Виноват, прошу прощения непосредственно у сотрудника Росгвардии, а также у других сотрудников, кому я мог причинить моральный и физический ущерб», — заявил один из фанатов.



Ранее сообщалось, что конфликт между болельщиками и полицейскими начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки. Сегодня, 6 августа, стало известно, что КДК РФС разберёт инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНом.

Сотруднику ОМОНа попали камнем в глаз в драке с фанатами «Зенита»