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Азар получил в «Реале» номер Роналду

Азар получил в «Реале» номер Роналду
Футбол / Испания 0

«Реал» на официальном сайте опубликовал заявку команды на предстоящий сезон.

Самый дорогостоящий новичок команды бельгийский нападающий Эден Азар получил седьмой номер. В прошлом сезоне «семёрка» принадлежала форварду Мариано Диасу, который теперь будет играть в футболке с 24-м номером. Ранее 7-й номер на протяжении многих лет принадлежал Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешёл в «Ювентус».

28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

В заявку также внесены полузащитник Хамес Родригес (№ 16) и нападающий Гарет Бэйл (№ 11), которые могут покинуть команду.

«Реал» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче благодаря голу Азара
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