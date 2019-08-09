Азар получил в «Реале» номер Роналду
«Реал» на официальном сайте опубликовал заявку команды на предстоящий сезон.
Самый дорогостоящий новичок команды бельгийский нападающий Эден Азар получил седьмой номер. В прошлом сезоне «семёрка» принадлежала форварду Мариано Диасу, который теперь будет играть в футболке с 24-м номером. Ранее 7-й номер на протяжении многих лет принадлежал Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешёл в «Ювентус».
28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с «Королевским клубом» контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
В заявку также внесены полузащитник Хамес Родригес (№ 16) и нападающий Гарет Бэйл (№ 11), которые могут покинуть команду.
«Реал» обыграл «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче благодаря голу Азара
- 9 августа 2019
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