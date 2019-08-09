Кто станет чемпионом Англии по футболу?
Сегодня, 9 августа, стартует новый сезон английской Премьер-лиги. В первом матче «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» примет «Норвич Сити», который провёл минувшую кампанию в Чемпионшипе. Начало встречи — в 22:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом Англии по футболу?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
В последних двух сезонах чемпионом Премьер-Лиги дважды стал «Манчестер Сити». В минувшей кампании с «горожанами» за титул до последнего тура сражался «Ливерпуль», набравший всего на одно очко меньше. В топ-4 финишировали также «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Следом за ними расположились «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Посмотреть календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
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