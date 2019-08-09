Медведев рассказал, почему много игроков «Зенита» перешли в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал большое количество трансферов футболистов клуба в «Сочи». Этим летом из стана сине-бело-голубых в «Сочи» перешли уже семь игроков.

«Сочи» — это новый клуб, который только формируется. С учётом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, — это не секрет. «Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату.

«Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»? Дело в том, что наши бывшие игроки там не в аренде. Они ушли играть за футбольный клуб «Сочи». Если бы это был фарм-клуб, то должен быть соответствующий договор, как это, например, делается в хоккее. Из фарм-клуба игрок обязан подниматься в другой клуб по первому запросу во время действия трансферного окна. Поэтому данное сравнение некорректно и далеко от реальности.

Недоброжелатели говорят, что теперь итоги встреч между командами предопределены? Это вообще полная глупость. По счастью, у нас в лиге договорных матчей нет и, надеюсь, никогда не будет. Потому что болельщик идёт на футбол, чтобы увидеть бескомпромиссную борьбу. И, кстати, в Сочи во втором туре «Зениту» было очень непросто», — приводит слова Медведева «Фонтанка».