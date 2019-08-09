«Монако» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 августа в 21:45

Сегодня, 9 августа, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2019/20 «Монако» — «Лион». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рудди Букке. В роли его ассистентов выступят Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Йоан Амель.

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

В минувшем сезоне «Лион» занял третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. «Монако» финишировал на 17-м месте, опередив зону вылета всего на два очка.

«Монако» восемь раз становился чемпионом Франции, в активе «Лиона» семь титулов.