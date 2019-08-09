«Монако» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 августа в 21:45
Сегодня, 9 августа, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 1-го тура чемпионата Франции сезона-2019/20 «Монако» — «Лион». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рудди Букке. В роли его ассистентов выступят Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Йоан Амель.
Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
В минувшем сезоне «Лион» занял третье место в турнирной таблице французского национального чемпионата и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. «Монако» финишировал на 17-м месте, опередив зону вылета всего на два очка.
«Монако» восемь раз становился чемпионом Франции, в активе «Лиона» семь титулов.
«Монако» — «Лион»: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура Лиги 1
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