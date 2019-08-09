«Монако» — «Лион»: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура Лиги 1

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лион». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Ставка: индивидуальный тотал «Монако» больше 1 за 1.7.



«Прошлый сезон стал для «Монако» одной гигантской катастрофой, в которую уместились увольнение и возвращение Жардима. Красно-белые сумели сохранить прописку в высшем французском дивизионе и теперь готовы вновь бороться за место в еврокубках. Несмотря на провальное выступление, «монегаскам» в очередной раз удалось завершить межсезонье с положительным балансом, помог трансфер Тилеманса в «Лестер Сити». Главным приобретением для клуба стал выкуп контракта Мартинша из «Атлетико Мадрид».



«Лион» пошумел не только в Лиге 1, но и сумел показать себя в Лиге чемпионов. «Львы» уже на стадии плей-офф попробовали побороться с «Барселоной», однако каталонцы уверенно прошли дальше. Тем не менее боссам французской команды удалось выручить порядка € 108 млн на продажах Менди и Ндомбеле (оба отвечали за оборонительный блок), а вот переход Фекира в «Реал Бетис» за сумму около € 20 млн выглядел странно. Сильвиньо получил в своё распоряжение новых футболистов, которых ещё необходимо вписать в схему.



В ходе нынешнего межсезонья «Лион» дал немало поводов для тревоги своим болельщикам. Понятно, что команда находилась под нагрузками, лидеры восстанавливались, а тренер наигрывал новые сочетания, но счёт на табло всё равно остаётся в памяти. «Львы» и «монегаски» по суммарной стоимости игроков идут на второй и третьей строчках во Франции, однако фаворитом предстоящего поединка букмекеры видят именно гостей.



В сезоне-2018/19 «Лион» и «Монако» обменялись домашними победами, а котировки на предстоящий поединок больше обусловлены прошлыми провалами красны-белых. На наш взгляд, следует присмотреться к индивидуальному тоталу хозяев больше 1 за 1.70. Раз букмекеры недооценивают Фалькао и компанию, то стоит этим воспользоваться».

«Монако» — «Лион». Прогноз: Фабрегас и Фалькао разберутся со «львами» В межсезонье «Лион» продал двух важных игроков обороны и пропустил 13 мячей за 5 матчей