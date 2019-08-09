«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: Салах, Фирмино и Ориги — в атаке хозяев

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Норвич Сити» определились с составами на матч 1-го тура английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Ориги, Фирмино.
Запасные: Адриан, Матип, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Мане, Шакири.
«Норвич Сити»: Крул, Хэнли, Льюис, Ааронс, Годфри, Трибулл, Кантвелл, Штайперман, Маклин, Буэндия, Пукки.
Запасные: Ферман, Байрэм, Ляйтнер, Робертс, Вранчич, Эрнандес, Дрмич.
Матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити» состоится сегодня, 9 августа, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.
- 9 августа 2019
-
22:18
-
21:57
-
21:55
-
21:35
-
21:27
-
21:17
-
21:11
-
21:05
-
20:52
-
20:25
-
20:23
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:29