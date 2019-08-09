Невилл: впервые за 10 лет можно снова сказать, что АПЛ — лучшая лига в Европе
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил уровень английской Премьер-лиги в преддверии старта сезона-2019/20.
«В прошлом сезоне мы увидели невероятное качество футбола. Не уверен, что это повторится. В минувшей кампании четыре команды из Премьер-лиги дошли до финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сегодня впервые за последние 10-12 лет можем сказать, что АПЛ — лучшая лига в Европе. Именно в Премьер-лиге сейчас демонстрируется лучшее качество футбола», — сказал Невилл в эфире телеканала Sky Sports.
В первом матче нового сезона сыграют «Ливерпуль» и «Норвич Сити». Команды встретятся на «Энфилде» сегодня, 9 августа, начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Он весит больше 100 кг! И это игрок «МЮ»!» Гари Невилл рад уходу Лукаку
- 9 августа 2019
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