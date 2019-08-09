«Боруссия» Д обыграла «Юрдинген 05» в Кубке Германии

В матче 1-го раунда Кубка Германии «Юрдинген 05» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Боруссии» Марко Ройс, отличившийся на 49-й минуте после передачи защитника Мануэля Аканджи. В середине второго тайме преимущество дортмундцев увеличил форвард Пако Алькасер.

В другом матче 1-го раунда Кубка Германии «Ингольштадт 04» принимал «Нюрнберг». Встреча состоялась в Ингольштадте на стадионе «Ауди Шпортпарк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол забил полузащитник «Нюрнберга» Никола Доведан на 87-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Себастьян Керк.