Жардим: к настрою игроков «Монако» нет вопросов, они старались изо всех сил

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение в матче 1-го тура чемпионата Франции «Монако» с «Лионом» (0:3).

«Ещё до удаления мы допустили ошибку, которая стоила нам первого гола. После мы контролировали мяч, но без давления на ворота соперника. После удаления «Лион» перехватил инициативу.

К настрою игроков у меня нет вопросов, они старались изо всех сил. Мы допустили ошибки, важные ошибки, которые привели к двум первым пропущенным мячам. Но нужно также сказать о недостаточном давлении на ворота соперника. Нам не хватало уверенной и эффективной игры в атаке.

Удаление Фабрегаса? Мне кажется, изначально рефери принял правильное решение, ведь оба футболиста играли в мяч. Затем судья изменил своё решение. Но я не хочу об этом говорить. Конечно, после удаления игра изменилась. В большинстве «Лион» стал намного больше владеть мячом», — приводит слова Жардима Lequipe.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за дисквалификации, которая была перенесена с прошлого сезона.