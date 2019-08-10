Жардим: к настрою игроков «Монако» нет вопросов, они старались изо всех сил

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение в матче 1-го тура чемпионата Франции «Монако» с «Лионом» (0:3).
«Ещё до удаления мы допустили ошибку, которая стоила нам первого гола. После мы контролировали мяч, но без давления на ворота соперника. После удаления «Лион» перехватил инициативу.
К настрою игроков у меня нет вопросов, они старались изо всех сил. Мы допустили ошибки, важные ошибки, которые привели к двум первым пропущенным мячам. Но нужно также сказать о недостаточном давлении на ворота соперника. Нам не хватало уверенной и эффективной игры в атаке.
Удаление Фабрегаса? Мне кажется, изначально рефери принял правильное решение, ведь оба футболиста играли в мяч. Затем судья изменил своё решение. Но я не хочу об этом говорить. Конечно, после удаления игра изменилась. В большинстве «Лион» стал намного больше владеть мячом», — приводит слова Жардима Lequipe.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за дисквалификации, которая была перенесена с прошлого сезона.
- 10 августа 2019
-
07:30
-
06:59
-
06:50
-
06:39
-
05:58
-
05:41
-
05:32
-
04:16
-
03:28
-
02:22
-
02:04
-
01:36
-
00:57
-
00:54
-
00:47
-
00:37
-
00:30
-
00:26
-
00:14
-
00:08
- 9 августа 2019
-
23:56
-
23:45
-
23:38
-
23:36
-
23:16
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:55
-
22:42
-
22:35
-
22:35
-
22:27
-
22:18
-
21:57