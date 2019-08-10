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Главный тренер «Лиона»: наша цель — попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Лиона»: наша цель — попасть в Лигу чемпионов
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Лиона» Силвиньо прокомментировал победу в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Монако». Встреча состоялась в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу гостей.

«Мы знали, что «Монако» создаст нам много проблем. Это команда, которая в предсезонных матчах очень мало пропускала. Монегаски — хорошая команда с сильными игроками.

Первые три-четыре тура будут сложными для всех. Это будет непросто. Сначала мы должны увидеть, как справимся с первыми турами. Наша цель — попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Силвиньо L’Equipe.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за дисквалификации, которая была перенесена с прошлого сезона.

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