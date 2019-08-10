Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Неймару

Президент «Реала» Флорентино Перес отправил нападающему «ПСЖ» Неймару контракт на пять лет, в котором прописаны € 40 млн ежегодно, сообщает Sport.es. Это больше суммы, которую бразилец получает во французском клубе. Если форвард даст согласие, то станет вторым самым высокооплачиваемым игроком после нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



При этом издание отмечает, что Неймар не торопится с решением, так как хочет вернуться в «Барселону». Ранее сообщалось, что главным претендентом на бразильца является каталонский клуб, однако между «ПСЖ» и сине-гранатовыми сложились натянутые отношения, в связи с чем парижане предпочли бы отпустить форварда в другую команду.



Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

«Реал» начал активные переговоры по трансферу Неймара