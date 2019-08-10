Анчелотти: если Неймар перейдёт в «Барселону», Вальверде будет непросто

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону».



«Если Неймар перейдёт в „Барселону“, Вальверде будет непросто. Но, думаю, он всё же способен справиться с ситуацией, потому что делал подобное в прошлом. В любом случае, победы одерживает команда, а не один футболист. Важно, чтобы каждый игрок знал, как работать сообща в команде», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.



Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В сезоне-2018/19 бразилец принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

Вальверде: Неймар в «Барселоне»? Думаю только о тех игроках, которые у меня есть