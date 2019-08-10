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Стало известно, какую компенсацию за Неймара хочет получить «ПСЖ» от «Барселоны»

Стало известно, какую компенсацию за Неймара хочет получить «ПСЖ» от «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово продать нападающего Неймара «Барселоне», если каталонцы отдадут за него вингера Филиппе Коутиньо и защитника Нелсона Семеду, а также заплатят € 50 млн, сообщает Goal.

Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы по-прежнему не могут договориться о трансфере. Ранее стало известно, что приобрести 27-летнего бразильца может мадридский «Реал».

В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее Неймар прокомментировал решение полиции закрыть дело об изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндади.

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