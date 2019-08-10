Мамаев: в колонии и СИЗО много порядочных людей

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал комментарий после товарищеского матча с футбольным клубом «Салют».

Встреча прошла на территории исправительной колонии города Алексеевка Белгородской области. Мамаев вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным в составе команды «Золотой лев» одержали победу со счётом 4:2.

«Много здесь порядочных людей на самом деле — и в СИЗО, и здесь», — сказал Павел во время общения с журналистами после матча.

Мамаев и Кокорин отбывают наказание в колонии за участие в двух драках в Москве в начале октября 2018 года. Павел должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года, Александр — 7 декабря.

Ранее жена Мамаева объяснила, почему ей пришлось выставить на продажу автомобиль Mercedes AMG G63, который принадлежит мужу.