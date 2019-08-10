«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 1-го тура АПЛ — 5:0

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой «горожан» со счётом 5:0.
На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. В начале второго тайма, на 51-й минуте, форвард Рахим Стерлинг укрепил преимущество «горожан». Через 24 минуты Стерлинг оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 86-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В компенсированное время матча Стерлинг оформил хет-трик.
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. «Вест Хэм Юнайтед» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19, набрав 52 очка.
- 10 августа 2019
-
16:35
-
16:33
-
16:21
-
16:17
-
16:15
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:53
-
15:51
-
15:35
-
15:33
-
15:09
-
15:07
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:56
-
13:43
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:17
-
13:17
-
13:08
-
12:46