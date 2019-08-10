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«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 1-го тура АПЛ — 5:0

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 1-го тура АПЛ — 5:0
Футбол / Англия 0

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой «горожан» со счётом 5:0.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. В начале второго тайма, на 51-й минуте, форвард Рахим Стерлинг укрепил преимущество «горожан». Через 24 минуты Стерлинг оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 86-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В компенсированное время матча Стерлинг оформил хет-трик.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. «Вест Хэм Юнайтед» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19, набрав 52 очка.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Жезус – 25, 0:2 – Стерлинг – 51, 0:3 – Стерлинг – 75, 0:4 – Агуэро – 86 (пен), 0:5 – Стерлинг – 90+1
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