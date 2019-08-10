ЦСКА разгромил «Сочи» в матче молодёжного первенства

В матче 5-го тура молодёжного первенства России московский ЦСКА принимал «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий ЦСКА Илья Востриков на 12-й минуте. В середине первой половины преимущество «армейцев» увеличил полузащитник Наяир Тикнизян, реализовавший пенальти. До свистка на перерыв ещё один мяч в ворота «Сочи» отправил хавбек Антон Крачковский.

В другом матче 5-го тура молодёжного первенства России тульский «Арсенал» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Туле на стадионе ДЮСШ «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил полузащитник «оружейников» Даниил Хлусевич, отправивший мяч в ворота соперника на 91-й минуте.