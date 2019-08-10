ЦСКА разгромил «Сочи» в матче молодёжного первенства
В матче 5-го тура молодёжного первенства России московский ЦСКА принимал «Сочи». Встреча прошла в Москве на стадионе «Октябрь» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий ЦСКА Илья Востриков на 12-й минуте. В середине первой половины преимущество «армейцев» увеличил полузащитник Наяир Тикнизян, реализовавший пенальти. До свистка на перерыв ещё один мяч в ворота «Сочи» отправил хавбек Антон Крачковский.
Россия - Молодёжное первенство. 5-й тур
10 августа 2019, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
3 : 0
Сочи-мол.
Сочи
1:0 – Востриков – 12, 2:0 – Тикнизян – 25 (пен), 3:0 – Крачковский – 34
В другом матче 5-го тура молодёжного первенства России тульский «Арсенал» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Туле на стадионе ДЮСШ «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол забил полузащитник «оружейников» Даниил Хлусевич, отправивший мяч в ворота соперника на 91-й минуте.
Россия - Молодёжное первенство. 5-й тур
10 августа 2019, суббота. 14:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
1 : 0
Уфа-мол.
Уфа
1:0 – Хлусевич – 90
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