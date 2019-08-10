Сулейманов: я не волшебник и уже устал от этого «Шапи-тайма». Хочу играть, и всё

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).



«Думаю, красная карточка стала переломным моментом в матче. Считаю, она под вопросом, потому что в совокупности из двух фолов Намли можно было дать только одну жёлтую карточку. Конечно, было тяжело играть вдесятером, но мы выстояли, неплохо атаковали. Провели отличный матч и отдали на поле все силы.



Что касается момента с попаданием в перекладину, у меня была свободная зона, я бил в дальний угол, но попал в перекладину. Ничего страшного, думаю, мои голы ещё придут. После тёмной ночи бывает и свет.



Каждый сезон не может складываться так, что буду выходить и всегда забивать. Я не волшебник. Я постоянно показываю на поле максимум, и это главное. Уже устал от этого «Шапи-тайма», просто хочу играть, и всё. Не могу сказать, что это сильно давит, но есть такой момент. Сейчас, когда выхожу на замену и не забиваю, люди говорят: «А, вот Шапи вышел, а не забил».



Если говорить о новичках, думаю, всё лучшее впереди. Коллективные связи нельзя наиграть за 1-2 месяца. Нужно хотя бы месяца 3-4, чтобы понимать друг друга. Есть и позитивные моменты, игроки делают то, чего от них требует тренер», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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