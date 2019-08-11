Слуцкий — о победе в матче с «Виллемом II»: это была сложная игра для «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 2-го тура чемпионата Нидерландов с «Виллемом II» (2:0).
«Это была сложная игра для нас. После перерыва мы попробовали использовать длинные передачи. Мы преуспели в этом компоненте чуть больше, чем соперник. „Виллем II“ — очень хорошая команда», — приводит слова Слуцкого BD.nl.
«Витесс» набрал 4 очка и после двух туров занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, уступая находящимся выше командам лишь по дополнительным показателям. «Виллем II» (3) располагается на восьмой строчке.
Напомним, в стартовом матче этого сезона коллектив Слуцкого сыграл вничью (2:2) с действующим триумафатором турнира — «Аяксом».
«Витесс» Слуцкого выиграл у «Виллема II» в гостевом матче Эредивизии
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