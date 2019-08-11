Анчелотти: де Йонга ждёт большое будущее в «Барселоне»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после товарищеского матча с «Барселоной» (0:4) высоко оценил выступление полузащитника каталонской команды Френки де Йонга.



«Наблюдал за его игрой, и мне понравилось то, что он делал на поле. Он играет осознанно и спокойно. Думаю, его ждёт большое будущее в „Барселоне“, — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.



Напомним, «Барселона» оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки, хавбек провёл остаток кампании в «Аяксе». Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.



В минувшем сезоне де Йонг в 31 матче Эредивизии записал на свой счёт 3 мяча. «Аякс» по итогам розыгрыша занял первое место в турнирной таблице первенства.

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