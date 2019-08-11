«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прямой эфир матча начнётся 11 августа в 16:00
Сегодня, 11 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В роли его ассистентов выступят Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» занял 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» занял 9-е место в таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», обошедший «Ливерпуль» на 1 очко.
С полным расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/10 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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