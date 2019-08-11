«ПСЖ» не хочет продавать Неймара «Барселоне» и готов отпустить его в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может перейти в мадридский «Реал» в ближайшие недели. «Сливочные» в настоящий момент опережают «Барселону» в борьбе за бразильца, сообщает Marca.

Руководство «ПСЖ» разрешило представителям Неймара начать переговоры с «Реалом». Стороны могут договориться о контракте в ближайшее время, после чего мадридцам нужно будет согласовать сделку с парижанами.

«ПСЖ» хочет продать 27-летнего форварда именно «Реалу», поскольку не хочет, чтобы он возвращался в «Барселону».

Чтобы приобрести Неймара, клубу из столицы Испании потребуется продать нескольких игроков. В первую очередь речь идёт о нападающем Гарете Бэйле. В списке «сливочных» находятся также полузащитник Хамес Родригес и форвард Мариано Диас.

«Реал» рассчитывает купить Неймара до начала чемпионата Испании (16 августа). В противном случае клуб будет работать над сделкой до 2 сентября, когда закроется летнее трансферное окно.