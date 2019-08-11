«Ньюкасл» — «Арсенал»: Альмирон получает жёлтую за симуляцию в штрафной гостей

Форвард «Ньюкасл Юнайтед» Мигель Анхель Альмирон в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» на 18-й минуте получил жёлтую карточку за симуляцию.

Нападающий картинно упал в штрафной «Арсенала». Судья, не раздумывая, вынес Альмирону предупреждение.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1.



10 августа «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 5:0, «Бёрнли» дома был сильнее «Саутгемптона» — 3:0. «Брайтон» в гостевом поединке обыграл «Уотфорд» — 3:0. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой» — 3:1.

В двух матчах 1-го тура АПЛ были зафиксированы ничейные результаты «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1, «Кристалл Пэлас» — «Эвертон» — 0:0.

1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчами «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Ньюкасл» — «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» — «Челси».