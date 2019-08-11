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Калугин: хотел бы извиниться перед Сигурдссоном, не хотел нанести ему травму

Калугин: хотел бы извиниться перед Сигурдссоном, не хотел нанести ему травму
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Сочи» Никита Калугин извинился перед полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном за нанесённую ему травму.

«Пользуясь случаем хотел бы извиниться перед Сигурдссоном. Не хотел нанести ему травму», — сказал Калугин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сигурдссон был заменён в матче с «Сочи» на 28-й минуте. Вместо него на поле вышел Константин Кучаев. После первого тайма счёт в игре — 0:0.

Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

ЦСКА — «Сочи»: Сигурдссон получил травму и был заменён в 1-м тайме
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