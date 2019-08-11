Калугин: хотел бы извиниться перед Сигурдссоном, не хотел нанести ему травму

Защитник «Сочи» Никита Калугин извинился перед полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном за нанесённую ему травму.

«Пользуясь случаем хотел бы извиниться перед Сигурдссоном. Не хотел нанести ему травму», — сказал Калугин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сигурдссон был заменён в матче с «Сочи» на 28-й минуте. Вместо него на поле вышел Константин Кучаев. После первого тайма счёт в игре — 0:0.

Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

