Фонсека: Джеко — игрок высочайшего уровня

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека высоко оценил уровень игры нападающего итальянского клуба Эдина Джеко после победной игры с «Реал Мадридом».



«Рома» продолжил свою победную серию игр под руководством Фонсеки в воскресенье, 11 августа, выиграв у «Реал Мадрида» в товарищеском матче. Итоговый счёт основного времени матча — 2:2, в серии пенальти победа осталась за римлянами — 5:4.



«Это была отличная игра, когда обе команды отыграли на высоком уровне. У нас был хороший первый тайм, и мы создавали отличные игровые моменты. Возможно, мы рисковали меньше, чем должны были, но результат мы все знаем.



«Реал Мадрид» пытался навязать нам свою игру, и я был восхищён тому, как мои ребята сопротивлялись этому натиску.



Джеко является отличным игроком, таким же, каким я его увидел впервые в команде. Он всегда выкладывается по максимуму, он настоящий профессионал, и его результаты видны всем.



Он наш игрок. Он показал важное выступление против «Реал Мадрида». Он игрок высокого уровня, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче