Стало известно, сколько Балотелли получит за подписание контракта с «Фламенго»
Нападающий Марио Балотелли получит € 5,4 млн в качестве подъёмных за подписание контракта с «Фламенго». Об этом в социальной сети сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Шира.
29-летний футболист подпишет с бразильским клубом контракт до 2021 года. За этот период итальянский игрок в сумме заработает € 15,4 млн — € 2 млн в 2019 году и по € 4 млн за каждый последующий.
Балотелли может стать первым итальянским игроком в истории «Фламенго». Последним клубом нападающего был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения. Ранее он защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и «Ниццы». В сборную Италии нападающий вызывается с 2010 года.
Балотелли в ближайшие часы подпишет контракт с «Фламенго»
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