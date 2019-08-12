Стало известно, сколько Балотелли получит за подписание контракта с «Фламенго»

Нападающий Марио Балотелли получит € 5,4 млн в качестве подъёмных за подписание контракта с «Фламенго». Об этом в социальной сети сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

29-летний футболист подпишет с бразильским клубом контракт до 2021 года. За этот период итальянский игрок в сумме заработает € 15,4 млн — € 2 млн в 2019 году и по € 4 млн за каждый последующий.

Балотелли может стать первым итальянским игроком в истории «Фламенго». Последним клубом нападающего был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения. Ранее он защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и «Ниццы». В сборную Италии нападающий вызывается с 2010 года.