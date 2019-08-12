«Атлетико» нацелился на Родриго, «Валенсия» хочет € 60 млн за игрока

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено сохраняет шансы на уход из клуба в летнее трансферное окно.



Как сообщает Marca, очередным претендентом на 28-летнего футболиста стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» переключили внимание на форварда после неудачной попытки заполучить у «Реала» полузащитника Хамеса Родригеса, который считался одной из главных целей на усиление атаки. В ближайшее время «Атлетико» намерен сделать предложение по Родриго. «Валенсия» готова отпустить игрока за € 60 млн.



Ранее сообщалось, что в услугах Родриго были заинтересованы «Барселона» и «Наполи».



Родриго является воспитанником «Реала». В «Валенсию» он перешёл летом 2015 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в 33 матчах Примеры, в которых стал автором 8 забитых мячей, а также отметился 6 результативными передачами.

«Наполи» включился в борьбу за Родриго, на которого претендует «Барселона»