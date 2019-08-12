Видеообзор лучших голов 1-го тура чемпионата Англии

Представлен топ-5 забитых мячей 1-го тура английской Премьер-лиги.

Самую внушительную победу на старте сезона одержал действующий чемпион «Манчестер Сити», который на выезде разгромил лондонский «Вест Хэм» со счётом 5:0.

В центральном матче тура «Манчестер Юнайтед» дома забил четыре безответных мяча в ворота лондонского «Челси». Вице-чемпион Англии «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Норвич Сити» со счётом 4:1.

Также крупные победы одержали «Бёрнли», дома разгромивший «Саутгемптон» (3:0), и «Брайтон энд Хоув Альбион», который в гостях оказался сильнее «Уотфорда» (3:0).

Во 2-м туре центральным матчем будет встреча «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 17 августа и начнётся в 19:30 мск.