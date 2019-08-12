Видеообзор лучших голов 1-го тура чемпионата Англии
Представлен топ-5 забитых мячей 1-го тура английской Премьер-лиги.
Самую внушительную победу на старте сезона одержал действующий чемпион «Манчестер Сити», который на выезде разгромил лондонский «Вест Хэм» со счётом 5:0.
В центральном матче тура «Манчестер Юнайтед» дома забил четыре безответных мяча в ворота лондонского «Челси». Вице-чемпион Англии «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Норвич Сити» со счётом 4:1.
Также крупные победы одержали «Бёрнли», дома разгромивший «Саутгемптон» (3:0), и «Брайтон энд Хоув Альбион», который в гостях оказался сильнее «Уотфорда» (3:0).
Во 2-м туре центральным матчем будет встреча «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 17 августа и начнётся в 19:30 мск.
- 12 августа 2019
-
20:04
-
19:49
-
19:49
-
19:34
-
19:18
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:43
-
18:42
-
18:18
-
18:12
-
17:58
-
17:57
-
17:39
-
17:38
-
17:26
-
17:19
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:38
-
16:37
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:03
-
15:55
-
15:48
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:12
-
15:08
Партнерский контент