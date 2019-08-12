«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно летом 2020 года
«Ювентус» хочет заполучить полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает Daily Mail.
По данным источника, представители итальянского клуба уже связывались с хавбеком насчёт его трансфера летом 2020 года, когда у него закончится срок действия контракта со «шпорами». Таким образом, «Ювентус» может заполучить игрока бесплатно.
Ранее сообщалось, что Эриксеном интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал», но датчанин остался в стане «Тоттенхэма».
Эриксен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В минувшем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 8 голов и отдал 12 результативных передач.
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