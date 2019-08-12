Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пепе — о матче с «Краснодаром»: завтра будет особенный день для «Порту»

Пепе — о матче с «Краснодаром»: завтра будет особенный день для «Порту»
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Порту» Пепе поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«Очень важно сплотиться завтра. Игроки и болельщики должны быть едины. Думаю, завтра будет особенный день для „Порту“. Наш настрой аналогичен тому, что бы в первой игре. Осталось пройти половину пути, но это будет чрезвычайно сложно. Мы должны использовать все свои силы», — приводит слова Пепе пресс-служба «Порту».

Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» завершился победой португальской команды со счётом 1:0. Ответная игра сотсоится завтра, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Консейсау: высока вероятность, что Перейра не сыграет с «Краснодаром»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент