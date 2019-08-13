Рыжиков: турнирное положение «Крыльев Советов» ещё можно исправить

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).
«Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Будем работать, не опуская рук. Наше турнирное положение ещё можно исправить, однако только победы позволят это сделать.
Что сказал тренер в перерыве? Попросил успокоиться, подержать мяч. Сказал, чтобы мы начали играть в футбол, в который умеем, поменьше ошибались. Потому что все опасные моменты у наших ворот мы привезли себе сами. Во втором тайме мы действовали так, как требовал тренер. Конечно, «Ростов» играл по счёту, но второй тайм всё же можно занести нам в актив», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».
«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.
- 13 августа 2019
-
02:03
-
01:50
-
01:29
-
00:45
-
00:44
-
00:38
-
00:33
-
00:29
-
00:25
- 12 августа 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:15
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:46
-
22:38
-
22:26
-
22:15
-
22:05
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
21:14
-
20:58
-
20:41
-
20:29
-
20:25
-
20:18
-
20:04
-
19:49
-
19:49