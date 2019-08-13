Рыжиков: турнирное положение «Крыльев Советов» ещё можно исправить

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).

«Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Будем работать, не опуская рук. Наше турнирное положение ещё можно исправить, однако только победы позволят это сделать.

Что сказал тренер в перерыве? Попросил успокоиться, подержать мяч. Сказал, чтобы мы начали играть в футбол, в который умеем, поменьше ошибались. Потому что все опасные моменты у наших ворот мы привезли себе сами. Во втором тайме мы действовали так, как требовал тренер. Конечно, «Ростов» играл по счёту, но второй тайм всё же можно занести нам в актив», — приводит слова Рыжикова «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.