Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своей мотивации.

«Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесёт мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать своё имя в историю футбола, побеждать всё больше и больше», — приводит слова Роналду DAZN.

Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 117 млн. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (пять — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.