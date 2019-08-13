Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своей мотивации.
«Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесёт мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать своё имя в историю футбола, побеждать всё больше и больше», — приводит слова Роналду DAZN.
Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 117 млн. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча (пять — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 13 августа 2019
-
03:41
-
03:05
-
02:48
-
02:03
-
01:50
-
01:29
-
00:45
-
00:44
-
00:38
-
00:33
-
00:29
-
00:25
- 12 августа 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:15
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:46
-
22:38
-
22:26
-
22:15
-
22:05
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
21:14
-
20:58
-
20:41
-
20:29
-
20:25
-
20:18