Ковач: критика в адрес Перишича неуместна

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подчеркнул, что возраст игрока не может становиться предметом для критики. Таким образом специалист прокомментировал предстоящий трансфер полузащитника «Интера» Ивана Перишича.



«Я подтверждаю, что Иван на днях был в Мюнхене. Вообще я думаю, что критика в его адрес неуместна. Он хорошо справляется со своими задачами.



Можно подумать, что он плохой игрок. Штефан Эффенберг также перешёл «Баварию» в 30 лет и привёл команду к победе в Лиге чемпионов.



Нам нужно перестать обращать внимание на возраст игрока. Нужно рассматривать достижения и возможности футболиста. Мы должны смотреть на то, чем игроки могут помочь клубу», — приводит слова Ковача Football Italia.



«Бавария» арендует Перишича за € 5 млн с правом выкупа за € 20 млн.

Перишич прошёл медосмотр в «Баварии»