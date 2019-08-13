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Тренер «Селтика»: интерес «Зенита» к Форресту — это просто слухи

Тренер «Селтика»: интерес «Зенита» к Форресту — это просто слухи
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Селтика» Нил Леннон прокомментировал информацию о том, что «Зенит» намерен предложить более € 12 млн за полузащитника его команды Джеймса Форреста.

«Мы не хотим терять Форреста. Он большой игрок, отличный бомбардир. У меня нет подтверждения о том, что им интересуется „Зенит“. Это только слухи, хотя меня они не удивляют. Мы хотим, чтобы Джеймс остался и он тоже счастлив в „Селтике“.

Важно удерживать в команде лучших игроков. Мы уже продали одного, поэтому больше не хотим ни с кем расставаться. Мы больше стремимся усилить команду, чем расставаться с лидерами, а Форрест, безусловно, попадает в эту категорию", — приводит слова Леннона Onefootball.

Форрест является воспитанником «Селтика» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры, начиная с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 2 матчах шотландской Премьер-лиги и отметился 1 голом.

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