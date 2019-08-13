Дзюба — о Слуцком: наконец-то Леонидбургер появился в «Инстаграме»!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал появление в социальной сети «Инстаграм» аккаунта главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
«Наконец-то Леонидбургер появился в „инстаграме“! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!» — написал Дзюба в своём «Инстаграме».
48-летний Слуцкий тренирует «Витесс» с 2018 года. В минувшем сезоне «Витесс» финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.
В нынешнем сезоне «Витесс», набрав четыре очка, занимает восьмое место. В матче 3-го тура клуб из Арнема на своём поле встретится с «ПЕК Зволле». Матч состоится 16 августа.
Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России и «Халл Сити». С ЦСКА тренер трижды становился победителем Российской Премьер-Лиги.
- 13 августа 2019
-
15:56
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:27
-
15:26
-
15:18
-
15:01
-
14:52
-
14:45
-
14:39
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
13:51
-
13:48
-
13:37
-
13:26
-
13:15
-
13:04
-
12:57
-
12:36
-
12:33
-
12:32
-
12:13
-
12:11
-
11:56
-
11:46
-
11:36
-
11:24
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:40
-
10:38