Дзюба — о Слуцком: наконец-то Леонидбургер появился в «Инстаграме»!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал появление в социальной сети «Инстаграм» аккаунта главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

«Наконец-то Леонидбургер появился в „инстаграме“! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!» — написал Дзюба в своём «Инстаграме».

48-летний Слуцкий тренирует «Витесс» с 2018 года. В минувшем сезоне «Витесс» финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.

В нынешнем сезоне «Витесс», набрав четыре очка, занимает восьмое место. В матче 3-го тура клуб из Арнема на своём поле встретится с «ПЕК Зволле». Матч состоится 16 августа.

Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России и «Халл Сити». С ЦСКА тренер трижды становился победителем Российской Премьер-Лиги.