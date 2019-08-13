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Выиграй билеты на домашний матч «Спартака» в Лиге Европы!

Выиграй билеты на домашний матч «Спартака» в Лиге Европы!
Футбол / Лига Европы 0

«Чемпионат» в своём «телеграме» проводит розыгрыш трёх пар билетов на домашний матч московского «Спартака» с «Туном» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Первый матч в Швейцарии завершился победой красно-белых со счётом 3:2. Голами в составе команды Олега Кононова отметились нападающий Эсекьель Понсе и полузащитник Зелимхан Бакаев, записавший на свой счёт дубль в этой встрече.

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