«Порту» — «Краснодар»: составы команд на ответный матч квалификации ЛЧ

Стали известны составы «Порту» и «Краснодара» на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.



Состав «Порту»: Агустин Маркесин, Ренцо Саравиа, Пепе, Иван Маркано, Алекс Теллес, Хесус Корона, Сержиу Оливейра, Данилу Перейра, Луис Диас, Сёя Накадзима, Мусса Марега.



Состав «Краснодара»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Александр Мартынович, Сергей Петров, Реми Кабелла, Руслан Камболов, Тонни де Вильена, Магомед-Шапи Сулейманов, Вандерсон, Маркус Берг.



Матч «Порту» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В первом матче команд, который состоялся в Краснодаре 7 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Порту». Единственный гол был забит полузащитником Сержиу Оливейрой.

«Порту» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция начнётся 13 августа в 22:00