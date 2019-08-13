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«Русенборг» прошёл «Марибор» в квалификации Лиги чемпионов

«Русенборг» прошёл «Марибор» в квалификации Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Подошёл к концу ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Русенборг» и «Марибор». Встреча состоялась на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершилась со счётом 3:1.

Первым в матче удалось отличиться гостям — на 2-й компенсированной к первому тайму минуте ворота норвежской команды поразил полузащитник Руди Пожег. Во второй половине встречи забивали только хозяева. Одиин гол на свой счёт записал нападающий Александр Сёдерлунд, а хавбеку Андерсу Конрадссену удалось отметиться дублем.

В первом матче победу также одержал «Русенбор» (3:1). Таким образом, норвежская команда вышла в раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары «Динамо» (Загреб) — «Ференцварош». С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 20:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
3 : 1
Марибор
Марибор, Словения
0:1 – Пожег – 45+2, 1:1 – Сёдерлунд – 54, 2:1 – Конрадссен – 61, 3:1 – Конрадссен – 81
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