«Русенборг» прошёл «Марибор» в квалификации Лиги чемпионов

Подошёл к концу ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Русенборг» и «Марибор». Встреча состоялась на стадионе «Леркендал» в Тронхейме и завершилась со счётом 3:1.



Первым в матче удалось отличиться гостям — на 2-й компенсированной к первому тайму минуте ворота норвежской команды поразил полузащитник Руди Пожег. Во второй половине встречи забивали только хозяева. Одиин гол на свой счёт записал нападающий Александр Сёдерлунд, а хавбеку Андерсу Конрадссену удалось отметиться дублем.



В первом матче победу также одержал «Русенбор» (3:1). Таким образом, норвежская команда вышла в раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары «Динамо» (Загреб) — «Ференцварош». С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

