«Порту» — «Краснодар»: Диас забил второй гол в ворота российской команды
В Порту на стадионе «Драгау» проходит матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». «Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 76-й минуте при счёте 1:3 полузащитник «драконов» Луис Диас отправил второй мяч в ворота краснодарской команды.
В первом матче команд, который состоялся в Краснодаре 7 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Порту». Единственный гол был забит полузащитником Сержиу Оливейрой.
Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадает в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос». С полной турнирной сеткой квалификации Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».
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