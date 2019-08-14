Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы и не примет участия в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», сообщает Bobsoccer.
По информации источника, аргентинец также пропустит следующую встречу с «Уфой», а его возвращение в строй ожидается к матчу 8-го тура со «Спартаком».
Отмечается, что из-за небольшого повреждения бедра 13 августа на тренировке «Зенита» не принимал участия новичок команды Малком, однако его состояние здоровья не вызывает серьёзных опасений.
«Зенит», набрав 13 очков, продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова» на два очка.
Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 17 августа в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 19:00 мск.
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