Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси получил травму икроножной мышцы и не примет участия в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», сообщает Bobsoccer.

По информации источника, аргентинец также пропустит следующую встречу с «Уфой», а его возвращение в строй ожидается к матчу 8-го тура со «Спартаком».

Отмечается, что из-за небольшого повреждения бедра 13 августа на тренировке «Зенита» не принимал участия новичок команды Малком, однако его состояние здоровья не вызывает серьёзных опасений.

«Зенит», набрав 13 очков, продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова» на два очка.

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 17 августа в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 19:00 мск.