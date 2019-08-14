Червиченко: считаю безобразием то, что «Краснодар» не попал в ЛЧ напрямую

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (3:2).



«Краснодар» великолепен! Это вообще самый правильный клуб, развивающийся по классическому сценарию и идущий очень правильным путём. Я считаю большим безобразием то, что по итогам прошлого сезона «быки» не попали в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, но таковы издержки нашего чемпионата, где всё решает не мастерство и справедливость, а люди в чёрном на поле. Их ошибка в матче «Локомотив» — «Краснодар» была признана официально, но какой смысл от этих признаний? Из-за этого в итоге краснодарцы не попали в ЛЧ напрямую, и из-за этого ещё больше хочется их выхода в групповой этап, чтобы справедливость восторжествовала.

Все голы «Краснодара» получились великолепными, но у команды всё равно ощущается отсутствие большого международного опыта. В прошлом году в Лиге Европы с «Валенсией» пропустили на последних секундах, хотя нужно было тупо выносить мяч подальше и всё. В первой игре с «Порту» практически та же история. И сегодня в последние 5 минут от «Краснодара» чувствовалась паника, и хорошо что всё закончилось победой. Но «быки» регулярно робко проявляют себя в последние минуты важных матчей, над этим нужно поработать, и тогда команда вообще будет супер», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

Первый матч в Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, победу в противостоянии одержал «Краснодар». Именно российская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Олимпиакосом».