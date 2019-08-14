Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард: нельзя заменить Азара индивидуально

Лэмпард: нельзя заменить Азара индивидуально
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем» поделился мнением о хавбеке Эдене Азаре, перешедшем из лондонского клуба в «Реал».

«Я был большим фанатом Азара, как болельщик „Челси“. Для меня, безусловно, он один из лучших игроков в мировом футболе. За всё время пребывания в „Челси“ он был самым продуктивным футболистом в команде. Нельзя заменить его индивидуально. Это практически невозможно из-за высокого игрового уровня Азара.

Но мы должны сохранять спокойствие и быть терпеливыми. У нас есть команда, состоящая из опытных и молодых футболистов, которые теперь могут показать себя, как эффективный коллектив. Мы должны продолжать свой путь, потому что „Челси“ всегда будет „Челси“, — приводит слова Лэмпарда Goal.com.

Лэмпард рад, что матч за Суперкубок УЕФА будет обслуживать женщина-арбитр
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент