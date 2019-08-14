«Ахмат» наказан за оскорбление судьи через громкую связь

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении грозненского «Ахмата» и московского «Спартака» по итогам матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:3).



«У «Ахмата» зафиксировано нарушение пункта 10.8. За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тыс. рублей. За бутылки на поле – 50 тыс. Рахимов покидал пределы технической зоны – 20 тыс.



«Спартак» за скандирование фанатами оскорблений оштрафован на 40 тыс.» — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, во время матча грозненцев с красно-белыми через громкую связь на стадионе был оскорблён главный арбитр Алексей Сухой. Позднее было объявлено, что это сделал работник «Ахмат-Арены». Он был уволен.

«Судья — козёл!». Так что же случилось в Грозном? Эхо матча «Ахмат» — «Спартак».