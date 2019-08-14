КДК наказал «Ахмат» за появление Даудова в технической зоне

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение наказать «Ахмат» по итогам матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3), передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



По словам главы КДК Артура Григорьянца, за нахождение в технической зоне Даудова «Ахмат» будет оштрафован на 15 тыс. рублей.



«Видео, где Даудов взял судью за руку? Мы рассматривали этот эпизод. По объяснениям, Даудов пошёл туда, чтобы сопроводить судейскую бригаду. Публика вела себя агрессивно. А бросание бутылок прекратилось, когда Даудов появился на поле. Все показания участников совпали», — добавил Григорьянц.



Ранее в Сети появилось видео, на котором Даудов держит за руку арбитра Алексея Сухого после окончания встречи с красно-белыми. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров, комментируя произошедшее, заявил, что президент «Ахмата» спустился к полю, чтобы обезопасить судью. Также, по его словам, Даудов не угрожал арбитру.