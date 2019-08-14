«Ахмат-м» избежал технического поражения, «Спартак» неверно подал протест

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил решение после рассмотрения жалобы «Спартака» по итогам матча 5-го тура молодёжного первенства с «Ахматом» (1:1).



«Данный инцидент должен рассматриваться по статье 125, однако «Спартак» не подал протеста. Клуб обязан был подать протест, мы бы его рассмотрели и, может, приняли бы решение о техническом поражении. Однако протеста не поступило.



Принято решение наказать «Ахмат» за появление на поле постороннего лица на 10 тысяч рублей. «Спартак» подал неправильно заявление, поэтому ему мы отказали. Результат матча сохранён», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, протест красно-белых касался участия во встрече в составе грозненской команды незаявленного игрока — полузащитника Турпала Абзаева. 17-летний хавбек вышел на замену в матче со «Спартаком» на 56-й минуте. На 82-й минуте тренерский штаб «Ахмата» заменил Абзаева на другого игрока.

«Ахмат» объяснил отсутствие Абзаева в заявке на матч с «молодёжкой» «Спартака»